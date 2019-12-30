СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-30T17:20:06+03:00

Экс-директора парка в Смоленске подозревают в крупной растрате. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Экс-директора парка в Соловьиной роще подозревают в крупной растрате, сообщает официальный представитель прокуратуры региона Александр Боровиков. Ущерб оценивается в 11 млн рублей.

Проверкой установлено, что по заказу общества в одной из фирм по оценке недвижимости, произведена оценка рыночной стоимости пристроенного здания на территории парка. Она составила почти 4,6 млн рублей.

После этого, руководитель общества оформил решение собрания правления, в состав которого вошли лица, не состоящие в составе правления, на котором была одобрена продажа объекта. Впоследствии здание реализовали за 4,6 млн рублей. В реальности его стоимость составляла более 15,7 млн рублей, что стало известно после проверки.

В отношении бывшего директора общества возбуждено уголовное дело по статье растрата, совершенная в особо крупном размере.

Ранее в центре скандала оказалась сотрудница Росреестра. Эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости подозревается в превышении полномочий и мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU