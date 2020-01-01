Смолян предупреждают о сходе снежных масс с крыш зданий

1 Янв. 2020 2020-01-01T09:41:15+03:00

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Сотрудники регионального МЧС предупреждают смолян о сходе снежных масс с крыш зданий: в период перепада температур это может быть опасно для здоровья. Жителей региона просят не оставлять автомобили под козырьками и смотреть вверх, проходя под окнами зданий.

- Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием, - рассказали сотрудники регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU