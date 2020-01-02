2020-01-02T10:35:30+03:00
Происшествия

В Рославле в канун Нового года пропала женщина

67-летняя Галина Чудинова вышла из дома в халате и тапочках
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Фото: ПСО "Сальвар".Фото: ПСО "Сальвар".
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В Рославле в канун Нового года пропала женщина, сообщает ПСО "Сальвар". 67-летняя Галина Чудинова вышла из дома по адресу 2-я Межевая в халате и тапочках.

Поисковики сообщают, что женщина выглядит намного старше своего возраста.

- Галина Михайловна может нуждаться в помощи врачей. Ее приметы: рост 160 см, среднее телосложение, седые волосы, серые глаза, отсутствуют передние зубы, сообщили в ПСО "Сальвар".

Фото: ПСО "Сальвар".

Фото: ПСО "Сальвар".

Также в настоящее время продолжаются поиски подростка Влада Бахова, пропавшего в апреле в лесу под Демидовом. В настоящее время за информацию о возможном местонахождении мальчика родители готовы выплатить вознаграждение в 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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