В Рославле в канун Нового года пропала женщина
В Рославле в канун Нового года пропала женщина, сообщает ПСО "Сальвар". 67-летняя Галина Чудинова вышла из дома по адресу 2-я Межевая в халате и тапочках.
Поисковики сообщают, что женщина выглядит намного старше своего возраста.
- Галина Михайловна может нуждаться в помощи врачей. Ее приметы: рост 160 см, среднее телосложение, седые волосы, серые глаза, отсутствуют передние зубы, сообщили в ПСО "Сальвар".
Фото: ПСО "Сальвар".
Также в настоящее время продолжаются поиски подростка Влада Бахова, пропавшего в апреле в лесу под Демидовом. В настоящее время за информацию о возможном местонахождении мальчика родители готовы выплатить вознаграждение в 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU