2 Янв. 2020 2020-01-02T10:58:02+03:00

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Смолянин выиграл миллион в лотерею, сообщает пресс-служба «Столото». Он стал одним из 99 счастливчиков.

- В первый день наступившего года лотерея «Русское лото» разыграла миллиард рублей. Грандиозная сумма досталась жителю Москвы. Помимо миллиарда рублей было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Появились 99 миллионеров. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников. Один из них - житель Смоленской области, - сообщили в пресс-службе.

Имя победителя пока не известно.

В январе прошлого года в лотерею выиграл смолянин Вадим Атрошенко. Мужчина вышел в магазин за фруктами и заодно решил заскочить в киоск с лотереями. И уже вечером узнал, что стал счастливым обладателем крупной суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU