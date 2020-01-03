2020-01-03T12:00:02+03:00
Общество

В Смоленской области перед Новым годом подорожал бензин

Изменения произошли на заправках "Лукойла"
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области перед Новым годом подорожал бензин, сообщает пресс-служба регионального УФАС. Изменения произошли на заправках "Лукойла".

В последний день 2019 года стоимость литра 92-го бензина и зимнего дизельного топлива выросла на 50 коп. В настоящее время в регионе установились следующие цены:

92-й стоит 42,80 - 44,15 руб

95-й - 46,05 - 47,92

зимнее ДТ - 47, 55 - 47,56

ИСТОЧНИК KP.RU

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