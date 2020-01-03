3 Янв. 2020 2020-01-03T12:41:38+03:00

В настоящее время заменили около 3600 фонарей

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В Смоленске на праздниках заменят светильники на 11 улицах, сообщает городская администрация. До 9 января работы пройдут на Соболева, Шеина, Багратиона, Маршала Ерёменко, Урицкого, Румянцева, Маршала Соколовского, 25 Сентября, 1-й Краснофлотском переулке, проезде Маршала Конева, Трамвайном проезде.

- В настоящий момент установлено около 3600 светодиодных светильников – примерно пятая часть от запланированного объема, - сообщили в администрации. Работой в 2019 году были охвачены дворовые территории по 93-м улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU