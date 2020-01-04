В Смоленской области на ходу загорелась машина
В Смоленской области на ходу загорелась машина Ford Escort 1997 года выпуска, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло в ночь на 4 января в Сафоновском районе на 289 километре трассы М-1.
По словам спасателей, во время движения у машины оторвался задний мост, который повредил бензобак, вследствие чего произошло возгорание. Семейная пара пыталась сбить пламя, но им это не удалось. Прибывшие огнедобцы залили автомобиль.
- Машина восстановлению не подлежит, - сообщили в МЧС. - Транспортное средство выгорело до основания.
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ИСТОЧНИК KP.RU