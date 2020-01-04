2020-01-04T11:54:33+03:00
Происшествия

В Смоленской области на ходу загорелась машина

У автомобиля оторвался задний мост и повредил бензобак
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области на ходу загорелась машина Ford Escort 1997 года выпуска, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло в ночь на 4 января в Сафоновском районе на 289 километре трассы М-1.

По словам спасателей, во время движения у машины оторвался задний мост, который повредил бензобак, вследствие чего произошло возгорание. Семейная пара пыталась сбить пламя, но им это не удалось. Прибывшие огнедобцы залили автомобиль.

- Машина восстановлению не подлежит, - сообщили в МЧС. - Транспортное средство выгорело до основания.

Ранее в Смоленске сбили 8-летнюю девочку. Ребенок шла к остановившему трамваю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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