4 Янв. 2020 2020-01-04T12:13:11+03:00

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В башне смоленской крепостной стены предлагают открыть хостел. О задумке дизайнеров рассказали сотрудники городской администрации.

Отмечается, что в гостинице планируется сделать пять этажей. Соединять их будет панорамный лифт. На первом разместят ресепшн и административные помещения. На втором, третьем и пятом - номера от одноместных до четырехместных. На четвертом хотят построить ресторан на 30 посадочных мест.

Также отмечается, что из помещений гостиницы можно будет выйти на прясла крепости.

- Согласно проекту дизайнеров при строительстве гостиницы будут проложены коммуникации, при этом вред историческому объекту нанесен не будет, - сообщили в администрации.

Ранее дизайнеры представили проект преображения Королевского бастиона. Согласно задумке, на Массовом поле разместятся несколько артобъектов – пушки, отдельные башни стены – с их описанием, на месте бывшего катка – крытая сцена, а у пруда – уютное кафе. Проект планируется реализовывать в несколько очередей в течение нескольких лет.

ИСТОЧНИК KP.RU