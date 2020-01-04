В башне смоленской крепостной стены предлагают открыть хостел
В башне смоленской крепостной стены предлагают открыть хостел. О задумке дизайнеров рассказали сотрудники городской администрации.
Отмечается, что в гостинице планируется сделать пять этажей. Соединять их будет панорамный лифт. На первом разместят ресепшн и административные помещения. На втором, третьем и пятом - номера от одноместных до четырехместных. На четвертом хотят построить ресторан на 30 посадочных мест.
Также отмечается, что из помещений гостиницы можно будет выйти на прясла крепости.
- Согласно проекту дизайнеров при строительстве гостиницы будут проложены коммуникации, при этом вред историческому объекту нанесен не будет, - сообщили в администрации.
Ранее дизайнеры представили проект преображения Королевского бастиона. Согласно задумке, на Массовом поле разместятся несколько артобъектов – пушки, отдельные башни стены – с их описанием, на месте бывшего катка – крытая сцена, а у пруда – уютное кафе. Проект планируется реализовывать в несколько очередей в течение нескольких лет.
ИСТОЧНИК KP.RU