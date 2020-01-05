5 Янв. 2020 2020-01-05T12:55:43+03:00

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В Смоленске и Вязьме нашли «резиновые» квартиры, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Владелец первой зарегистрировал 12 человек, второй - четырех. В действительности, ни по одному, ни по другому адресу эти люди не проживали.

Полицейские предупреждают, что в подобных ситуациях хозяину квартиры, поставившему на учет иностранца, грозит уголовная ответственность вплоть до трех лет лишения свободы.

Ранее "КП" сообщала, что под Смоленском задержан вандал, разгромивший кладбище в Дорогобужском районе в ноябре 2019 года. Мужчина признался, что повредил плиты и ограждения на нескольких могилах, когда находился в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU