В Смоленске и Вязьме нашли «резиновые» квартиры
В Смоленске и Вязьме нашли «резиновые» квартиры, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Владелец первой зарегистрировал 12 человек, второй - четырех. В действительности, ни по одному, ни по другому адресу эти люди не проживали.
Полицейские предупреждают, что в подобных ситуациях хозяину квартиры, поставившему на учет иностранца, грозит уголовная ответственность вплоть до трех лет лишения свободы.
Ранее "КП" сообщала, что под Смоленском задержан вандал, разгромивший кладбище в Дорогобужском районе в ноябре 2019 года. Мужчина признался, что повредил плиты и ограждения на нескольких могилах, когда находился в нетрезвом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU