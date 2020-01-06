6 Янв. 2020 2020-01-06T10:37:15+03:00

Деревья измельчат в щепу и отвезут в нацпарк "Смоленское Поозерье"

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В Смоленске начался сбор новогодних елок для дальнейшей переработки, сообщает городская администрация. Деревья измельчат в щепу и отвезут в нацпарк "Смоленское Поозерье".

В администрации сообщили, что первым делом в переработку пойдут деревья, нераспроданные перед новогодними праздниками. Затем регопетор вывезет елки и сосны с мусорных площадок.

Смолян просят складывать деревья рядом с баками, сняв с них мишуру и игрушки.

- Сделаем еще один шаг в правильном обращении с отходами, - обратились к смолянам сотрудники администрации.

Ранее "КП" писала, что из деревьев намерены сделать щепу, которая в дальнейшем будет использоваться для отсыпки экотроп в нацпарке, для защиты растений и как основа для нового растительного грунта,

ИСТОЧНИК KP.RU