7 Янв. 2020 2020-01-07T10:22:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске около башни "Орел" может появиться парк, сообщает городская администрация. Благоустройство территории связано с созданием единой концепции крепостной стены. На зеленой территории, которая будет вымощена брусчаткой, установят сцену, детский уголок и зону пассивного отдыха. На отдельной участке предполагается проводить реконструкции сражений.

Фото: администрация Смоленска.

Смолянам понравилась идея благоустройства, но они высказали опасения, что объекты быстро сломает местная молодежь.

Ранее "КП" сообщала о том, что одну из башен стены хотят переделать под гостиницу. в гостинице планируется сделать пять этажей. На первом разместят ресепшн и административные помещения. На втором, третьем и пятом - номера от одноместных до четырехместных. На четвертом хотят построить ресторан на 30 посадочных мест. Также говорилось, что из помещений гостиницы можно будет выйти на прясла крепости.

ИСТОЧНИК KP.RU