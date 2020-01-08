2020-01-08T11:35:32+03:00
Общество

В Смоленске появился новый арт-объект

Надпись "Я люблю Королевку" установлена в одноименном микрорайоне
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске появился новый арт-объект, сообщают смоляне в соцсетях. Надпись "Я люблю Королевку" установлена на въезде в одноименный микрорайон.

Местные жители отмечают, что достопримечательность установлена в удачном месте и с удовольствием фотографируются на ее фоне.

Ранее похожий арт-объект был установлен в поселке Верхнеднепровский, только местные жители остались недовольны от места установки стеллы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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