В Смоленске появился новый арт-объект
Надпись "Я люблю Королевку" установлена в одноименном микрорайоне
Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске появился новый арт-объект, сообщают смоляне в соцсетях. Надпись "Я люблю Королевку" установлена на въезде в одноименный микрорайон.
Местные жители отмечают, что достопримечательность установлена в удачном месте и с удовольствием фотографируются на ее фоне.
Ранее похожий арт-объект был установлен в поселке Верхнеднепровский, только местные жители остались недовольны от места установки стеллы.
ИСТОЧНИК KP.RU