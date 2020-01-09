2020-01-09T09:00:45+03:00
Происшествия

Вандалы повредили фонари в парке Рославля

Компания, в которой были две девушки, сняли плафон со светильника и ушли в неизвестном направлении
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот видео ВКонтакте.Фото: скриншот видео ВКонтакте.
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Вандалы повредили фонари в парке Рославля, сообщает паблик "Главное в Рославле" ВКонтакте. Компания, в которой были две девушки, сняли плафон со светильника и ушли в неизвестном направлении.

Местные жители через соцсети просят полицейских найти подростков и привлечь к ответственности.

- Видимо в нашем городе не искоренить вандализм молодёжный. Вроде стали стараться, придавать городу божий вид. Не-а, всё равно найдутся те, которым всё не так.

Ранее в Реадовском парке Смоленска подростки осквернили мемориал "Курган Бессмертия", начертав на вершине памятника свои фамилии. Сообщалось, что автографы также оставили девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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