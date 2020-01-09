2020-01-09T09:28:40+03:00
Происшествия

Ночью в Смоленске угнали Hyundai Solaris

Автомобилисты предполагают, что угонщиков заинтересовал двигатель иномарки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: avito.ru.Фото: avito.ru.
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Ночью в Смоленске угнали черный Hyundai Solaris, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте. ЧП произошло в 23.14 8 января. Машина была припаркована на у дома №117 на улице Попова.

Автомобилисты предполагают, что угонщиков заинтересовал двигатель иномарки.

- Hyundai Solaris является одним из самых угоняемых автомобилей, - пишут пользователи соцсетей. - Движки на них одноразовые. На разборках запчасти на двигло улетают, поэтому и исчезают машины.

Ранее в Смоленской области на ходу загорелась машина Ford Escort 1997 года выпуска. Во время движения у иномарки оторвался задний мост, который повредил бензобак, вследствие чего она вспыхнула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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