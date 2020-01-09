Ночью в Смоленске угнали Hyundai Solaris
Ночью в Смоленске угнали черный Hyundai Solaris, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте. ЧП произошло в 23.14 8 января. Машина была припаркована на у дома №117 на улице Попова.
Автомобилисты предполагают, что угонщиков заинтересовал двигатель иномарки.
- Hyundai Solaris является одним из самых угоняемых автомобилей, - пишут пользователи соцсетей. - Движки на них одноразовые. На разборках запчасти на двигло улетают, поэтому и исчезают машины.
Ранее в Смоленской области на ходу загорелась машина Ford Escort 1997 года выпуска. Во время движения у иномарки оторвался задний мост, который повредил бензобак, вследствие чего она вспыхнула.
ИСТОЧНИК KP.RU