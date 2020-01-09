В Смоленской области в Рождество мужчина убил бывшую жену
В Смоленской области в Рождество мужчина убил бывшую жену, сообщает региональный СКР. Экс-супруги проживали по соседству в деревне Петровичи Шумячского района. 7 января бывшая пара решила встретиться и устроила застолье.
- Со слов подозреваемого, женщина его оскорбила и тогда он схватил нож и ударил в грудь обидчице. От полученной травмы бывшая супруга скончалась, - сообщили сотрудники пресс-службы.
В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Ранее ночью в Смоленске угнали черный Hyundai Solaris. Машина была припаркована у дома №117 на улице Попова.
ИСТОЧНИК KP.RU