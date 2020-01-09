9 Янв. 2020 2020-01-09T12:45:28+03:00

Во время застолья экс-супруги поругались

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В Смоленской области в Рождество мужчина убил бывшую жену, сообщает региональный СКР. Экс-супруги проживали по соседству в деревне Петровичи Шумячского района. 7 января бывшая пара решила встретиться и устроила застолье.

- Со слов подозреваемого, женщина его оскорбила и тогда он схватил нож и ударил в грудь обидчице. От полученной травмы бывшая супруга скончалась, - сообщили сотрудники пресс-службы.

В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее ночью в Смоленске угнали черный Hyundai Solaris. Машина была припаркована у дома №117 на улице Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU