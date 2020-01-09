Зимняя серия гонок ралли-спринт «У мастера» пройдет в Дятьково в выходные
Первый этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера» и кубка STELS в категории ATV пройдет в селе Слободище Дятьковского района в эти выходные, 11 и 12 января, сообщают организаторы на официальной странице мероприятия «ВКонтакте».
Порядок заездов на 11 января:
номинация Леди;
класс ATV;
класс 2000;
класс 1400;
класс 1600.
Порядок заездов на 12 января:
класс свободный;
класс 1400 спорт;
класс 1600 спорт;
класс 4х4.
Организатором соревнований выступает автомобильно-спортивный клуб «Мастер» при поддержке Дятьковской администрации. В рамках проведения зимней серии гонок ралли спринт «У мастера» в категории АТВ будет проведён кубок STELS, генеральным спонсором и партнёром категории выступит магазин STELS ЦЕНТР.
Организаторы напоминают об обязательной страховке и наличии защитных шлемов во всех категориях. Перед участием необходимо ознакомиться с регламентом соревнований и заполнить заявку.
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ИСТОЧНИК KP.RU