Зимняя серия гонок ралли-спринт «У мастера» пройдет в Дятьково в выходные

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:18:56+03:00

Организаторы напоминают об обязательной страховке и наличии защитных шлемов во всех категориях

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Первый этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера» и кубка STELS в категории ATV пройдет в селе Слободище Дятьковского района в эти выходные, 11 и 12 января, сообщают организаторы на официальной странице мероприятия «ВКонтакте».

Порядок заездов на 11 января:

номинация Леди;

класс ATV;

класс 2000;

класс 1400;

класс 1600.

Порядок заездов на 12 января:

класс свободный;

класс 1400 спорт;

класс 1600 спорт;

класс 4х4.

Организатором соревнований выступает автомобильно-спортивный клуб «Мастер» при поддержке Дятьковской администрации. В рамках проведения зимней серии гонок ралли спринт «У мастера» в категории АТВ будет проведён кубок STELS, генеральным спонсором и партнёром категории выступит магазин STELS ЦЕНТР.

Организаторы напоминают об обязательной страховке и наличии защитных шлемов во всех категориях. Перед участием необходимо ознакомиться с регламентом соревнований и заполнить заявку.

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ИСТОЧНИК KP.RU