Смолянка хотела выпить за годовщину свадьбы с мужем в тюрьме

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:47:14+03:00

Женщина перелила коньяк в резиновую перчатку и спрятала ее под одежду

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Смолянка пыталась пронести алкоголь, чтобы отметить годовщину свадьбы с мужем-заключенным. Запрещенную жидкость, перелитую в резиновую перчатку, 40-летняя жительница Гагарина спрятала под одежду, но сотрудники исправительного учреждения ее нашли.

Известно, что супруг смолянки отбывает наказание в ИК-6 строгого режима за разбой. Судом он приговорен к 11 годам лишения свободы.

В отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», сообщили в пресс-службе УФСИН России по Смоленской области.

Ранее в Смоленской области в Рождество мужчина убил бывшую жену. 7 января бывшая пара решила встретиться и устроила застолье, но произошла ссора.

ИСТОЧНИК KP.RU