Смолянка хотела выпить за годовщину свадьбы с мужем в тюрьме
Смолянка пыталась пронести алкоголь, чтобы отметить годовщину свадьбы с мужем-заключенным. Запрещенную жидкость, перелитую в резиновую перчатку, 40-летняя жительница Гагарина спрятала под одежду, но сотрудники исправительного учреждения ее нашли.
Известно, что супруг смолянки отбывает наказание в ИК-6 строгого режима за разбой. Судом он приговорен к 11 годам лишения свободы.
В отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», сообщили в пресс-службе УФСИН России по Смоленской области.
Ранее в Смоленской области в Рождество мужчина убил бывшую жену. 7 января бывшая пара решила встретиться и устроила застолье, но произошла ссора.
ИСТОЧНИК KP.RU