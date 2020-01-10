2020-01-10T09:57:31+03:00
Происшествия

В Смоленской области парня убили на глазах у прохожих

Молодой человек убегал бежал, как мог, пишут очевидцы, но его догнали
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.
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В Смоленской области парня убили на глазах у прохожих. О случившемся стало известно из соцсетей.

Трагедия произошла около 18.00 9 января на улице Чехова.

- Парень бежал в шортах с начала улицы до почтового отделения, за ним двоя , возле почтового отделения убили, - пишут свидетели случившегося в паблике "Главное в Рославле" ВКонтакте.

В соцсетях местные жители называют имя предполагаемого нападавшего, но так это или нет предстоит выяснить правоохранительным органам.

Ранее "КП" писала, что смолянка пыталась пронести алкоголь в колонию, чтобы отметить годовщину свадьбы с мужем-заключенным. Запрещенную жидкость, перелитую в резиновую перчатку, 40-летняя жительница Гагарина спрятала под одежду, но сотрудники исправительного учреждения ее нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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