В Смоленской области парня убили на глазах у прохожих
В Смоленской области парня убили на глазах у прохожих. О случившемся стало известно из соцсетей.
Трагедия произошла около 18.00 9 января на улице Чехова.
- Парень бежал в шортах с начала улицы до почтового отделения, за ним двоя , возле почтового отделения убили, - пишут свидетели случившегося в паблике "Главное в Рославле" ВКонтакте.
В соцсетях местные жители называют имя предполагаемого нападавшего, но так это или нет предстоит выяснить правоохранительным органам.
Ранее "КП" писала, что смолянка пыталась пронести алкоголь в колонию, чтобы отметить годовщину свадьбы с мужем-заключенным. Запрещенную жидкость, перелитую в резиновую перчатку, 40-летняя жительница Гагарина спрятала под одежду, но сотрудники исправительного учреждения ее нашли.
ИСТОЧНИК KP.RU