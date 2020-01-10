10 Янв. 2020 2020-01-10T08:39:54+03:00

Большинство иностранцев ехали в регион на поезде и знали, что могут быть оштрафованы

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Более 25 нелегалов задержали в Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального Погрануправления. Большинство иностранцев ехали в регион на поезде и знали, что могут быть оштрафованы российскими пограничниками. А один человек даже ранее был выдворен за пределы региона.

- В отношении нарушителей составлены протоколы, - сообщили сотрудники пресс-службы. - Наложено штрафов на сумму более 90 тысяч рублей.

Ранее в Смоленске и Вязьме нашли «резиновые» квартиры. Владелец первой зарегистрировал 12 человек, второй - четырех. В действительности, ни по одному, ни по другому адресу эти люди не проживали.

ИСТОЧНИК KP.RU