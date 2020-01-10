10 Янв. 2020 2020-01-10T12:52:48+03:00

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Двое мужчин погибли при пожаре в нежилом доме в Ельне, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло около 5 часов утра 10 января на улице Льнозаводская.

На сигнал о ЧП выезжали две автоцистерны 29 пожарно-спасательной части.

По словам огнеборцев, справиться с огнем было довольно сложно: источник воды находился на приличном расстоянии от здания. Отстоять дом не удалось.

- Погибли мужчины 1950 и 1975 годов рождения. Одной из рассматриваемых версий случившегося является неосторожное обращение с огнем, - рассказали в МЧС.

Ранее страшное смертельное ДТП произошло на трассе под Смоленском. В районе деревни Буценино столкнулись «Лада Калина» и «Рено».

ИСТОЧНИК KP.RU