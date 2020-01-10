10 Янв. 2020 2020-01-10T13:17:45+03:00

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Смоленские следователи нашли подозреваемого в убийстве рославльчанина. Напомним, трагедия произошла около 18.00 9 января на улице Чехова. Ранее жители сообщали, что парень бежал в шортах с начала улицы до почтового отделения, за ним гнались двое, а возле почтового отделения убили.

Однако оказалось, что к убийству причастен один мужчина - 40-летний местный житель.

По словам следователей регионального СКР, двое мужчин познакомились в местах лишения свободы, а накануне выпивали в доме у подозреваемого. Детали случившегося предстоит выяснить полицейским. Известно лишь, что знакомые поссорились во время застолья.

- В ходе возникшей ссоры хозяин дома ударил 53-летнего гостя ножом в живот, тот вылез через окно на улицу и убежал, но через несколько сотен метров упал и скончался, - рассказали сотрудники областного УМВД.

В настоящее время нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU