В Смоленске директор фирмы подозревается в незаконной продаже квартир

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:04:16+03:00

Предприниматель знал, что у него нет денег на завершение работ, но продавал квадратные метры, отдавая некоторые помещения дважды разным людям

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В Смоленске 44-летний директор фирмы подозревается в незаконной продаже квартир, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

- Предприниматель знал, что у него нет денег на завершение работ по строительству 4-этажного жилого дома, но продавал квадратные метры, отдавая некоторые помещения дважды разным людям, - рассказали представители ведомства. - От противоправных действий подозреваемого пострадали более 10 человек. Получив наличными большую сумму денег, он впоследствии похитил и распорядился по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба в настоящее время устанавливается. Известно лишь, что она оценивается как особо крупный размер. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "КП" писала, что жителя Смоленской области оставили без жилья. Мужчина сначала был признан нуждающимся в получении квадратных местров, но вынужден был снимать квартиру, а сейчас и вовсе остался без крыши над головой и льгот.

ИСТОЧНИК KP.RU