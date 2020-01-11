Смоленские следователи возбудили дело по факту смертельного ДТП

11 Янв. 2020 2020-01-11T09:03:30+03:00

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Смоленские следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 16 декабря на проспекте Строителей. 30-летняя автоледи на Kia Rio сбила на пешеходном переходе у дома №8 49-летнюю женщину.

- Пострадавшая была доставлена в больницу "Красный Крест", где впоследствии скончалась, - сообщили сотрудники пресс-служба областного УМВД.

Другое страшное смертельное ДТП произошло под Смоленском около 18.00 10 января. На трассе в районе деревни Буценино столкнулись «Лада Калина» и «Рено». По словам автомобилистов, водитель отечественного авто резко выскочил на встречную полосу и на скорости «влетел» в иномарку. От удара машины разбросало по проезжей части, одна из них превратилась в груду металла.

ИСТОЧНИК KP.RU