Смоленские следователи возбудили дело по факту смертельного ДТП
Смоленские следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 16 декабря на проспекте Строителей. 30-летняя автоледи на Kia Rio сбила на пешеходном переходе у дома №8 49-летнюю женщину.
- Пострадавшая была доставлена в больницу "Красный Крест", где впоследствии скончалась, - сообщили сотрудники пресс-служба областного УМВД.
Другое страшное смертельное ДТП произошло под Смоленском около 18.00 10 января. На трассе в районе деревни Буценино столкнулись «Лада Калина» и «Рено». По словам автомобилистов, водитель отечественного авто резко выскочил на встречную полосу и на скорости «влетел» в иномарку. От удара машины разбросало по проезжей части, одна из них превратилась в груду металла.
ИСТОЧНИК KP.RU