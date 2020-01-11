11 Янв. 2020 2020-01-11T09:16:06+03:00

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Жители Смоленска останутся без холодной воды, сообщает городская администрация. 13 января «Горводоканал» проведет ремонтные работы.

Сообщается, что с 09.30 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: ул. Крупской, д. 57, 59, 60, 61, 62 (детский сад «Чайка»), 63/2, 64, 64а, 65, 65а, 66, 67/1, 68, 69/2, 71, 73, 73а, ул. Молодежная, д. 16, пер. Молодежный, д.5, ул. Аптечная, д. 1а.

Подвоз воды будет организован к д. 16 по ул. Молодежная, д. 61 – 62 по ул. Крупской. Связаться с коммунальщиками можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее "КП" рассказывала как инвалида оставили без жилья. Мужчина сначала был признан нуждающимся в получении квадратных метров, но вынужден был снимать квартиру, а сейчас и вовсе остался без крыши над головой и льгот

ИСТОЧНИК KP.RU