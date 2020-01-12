Молодой парень подозревается в краже денег из павильона под Смоленском
19-летний парень подозревается в краже денег из павильона под Смоленском, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Молодой человек залез в магазин через форточку и забрал кассу, в которой находились 25 тысяч рублей.
- Полицейские, изучив место преступления и опросив свидетелей, установили местонахождение подозреваемого. Молодой человек был задержан на одной из улиц Смоленска, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее "КП" сообщала, что смоленские следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 16 декабря на проспекте Строителей. 30-летняя автоледи на Kia Rio сбила на пешеходном переходе у дома №8 49-летнюю женщину.
ИСТОЧНИК KP.RU