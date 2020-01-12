Молодой парень подозревается в краже денег из павильона под Смоленском

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:45:43+03:00

19-летний юноша залез в магазин через форточку и забрал кассу

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19-летний парень подозревается в краже денег из павильона под Смоленском, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Молодой человек залез в магазин через форточку и забрал кассу, в которой находились 25 тысяч рублей.

- Полицейские, изучив место преступления и опросив свидетелей, установили местонахождение подозреваемого. Молодой человек был задержан на одной из улиц Смоленска, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее "КП" сообщала, что смоленские следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 16 декабря на проспекте Строителей. 30-летняя автоледи на Kia Rio сбила на пешеходном переходе у дома №8 49-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU