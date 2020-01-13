13 Янв. 2020 2020-01-13T09:11:45+03:00

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В Смоленске ищут пропавшую машину с водителем. О пропаже желтого Renault сообщил паблик "drive2_smolensk" ВКонтакте вечером 12 января.

Автор сообщения отмечает, что телефон водителя выключен и просит форумчан, которые располагают какой-либо информацией, связаться с ним.

Пользователи соцсети предположили, что машину могли увезти на разбор.

Фото: ВКонтакте.

Ранее смоленские следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 16 декабря на проспекте Строителей. 30-летняя автоледи на Kia Rio сбила на пешеходном переходе у дома №8 49-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU