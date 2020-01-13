В Смоленске закрыли новое колесо обозрения
В Смоленске прекратило работу новое колесо обозрения, сообщает одноименный паблик в соцсети ВКонтакте. Очередной запуск аттракциона состоится весной 2020 года.
Администраторы паблика сообщают, что прекращение работы карусели является плановым.
- Работа колеса будет возобновлена весной при установлении благоприятных погодных условий, - сообщают владельцы аттракциона.
В Смоленске остановилось новое колесо обозрения.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Напомним, новое колесо обозрение заработало 25 декабря 2019 года. Его строили и подключали с весны. Аттракцион за 8 минут поднимал отдыхающих на высоту 50 метров. Он имеет 18 кабинок, которые оборудованы кондиционерами и системой обогрева. Одна из них доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья.
На новогодних праздниках карусель пользовалась небывалым спросом. Очередь из желающих покататься нередко вырастала до сотни человек.
ИСТОЧНИК KP.RU