В Смоленске закрыли новое колесо обозрения

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:51:23+03:00

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В Смоленске прекратило работу новое колесо обозрения, сообщает одноименный паблик в соцсети ВКонтакте. Очередной запуск аттракциона состоится весной 2020 года.

Администраторы паблика сообщают, что прекращение работы карусели является плановым.

- Работа колеса будет возобновлена весной при установлении благоприятных погодных условий, - сообщают владельцы аттракциона.

В Смоленске остановилось новое колесо обозрения.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Напомним, новое колесо обозрение заработало 25 декабря 2019 года. Его строили и подключали с весны. Аттракцион за 8 минут поднимал отдыхающих на высоту 50 метров. Он имеет 18 кабинок, которые оборудованы кондиционерами и системой обогрева. Одна из них доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На новогодних праздниках карусель пользовалась небывалым спросом. Очередь из желающих покататься нередко вырастала до сотни человек.

ИСТОЧНИК KP.RU