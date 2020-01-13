2020-01-13T16:28:34+03:00
Происшествия

Под Смоленском водитель иномарки сбил косулю и перевернулся в кювете

Автомобилист не успел вовремя среагировать на выскочившее на дорогу дикое животное
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: отдел пропаганды областного УГИБДД.Фото: отдел пропаганды областного УГИБДД.
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Водитель Ford получил травмы, сбив дикое животное под Смоленском, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло около 01.20 12 января на 359 км трассы А-130 в Рославльском районе.

- 44-летний автомобилист не выбрал безопасную скорость и сбил косулю. После столкновения машина улетела в кювет и перевернулась, - сообщили полицейские.

Сообщается, что водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Ранее смоленские следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 16 декабря на проспекте Строителей. 30-летняя автоледи на Kia Rio сбила на пешеходном переходе у дома №8 49-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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