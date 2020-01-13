13 Янв. 2020 2020-01-13T14:15:01+03:00

Больше 8 тысяч жителей Вязьмы остались без холодной воды. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В райцентре устраняют аварию на сетях

Изменить размер текста: A A

Больше 8 тысяч жителей Вязьмы остались без холодной воды, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Днем 13 января в райцентре произошла авария на сетях. В настоящее время ремонтные работы проводят специалисты ООО «Смоленск-вода».

В зону отключения попали 78 жилых домов различной этажности с населением 8380 человек, в том числе 1200 детей, и 9 социально-значимых учреждений - пять школ, три детских сада и районная больница.

Ресурс отключен на улице Строителей, Войнов Интернационалистов, Березы, Мира, Ленина и Комсомольская.

Сотрудники МЧС отмечают, что авария на сетях не сказалась на ходе учебного процесса - занятия в школах проходят в полном объеме.

- Ориентировочно ремонтные работы будут закончены в 20.00 13 января, - сообщает пресс-служба. - В райцентре организован подвоз воды.

Ранее без холодной воды остались жители Смоленска. В зоне отключения - 19 домов и детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU