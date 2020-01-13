В Смоленске назвали места крещенских купаний
К 19 января в столице региона подготовят два водоема и купель
Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске назвали места крещенских купаний: с 22.00 18 января верующие смогут окунуться в двух освещенных водоемах и купели, сообщает городская администрация.
- В областном центре будут освещены озеро в парке Реадовка; купель храма Спаса Нерукотворного Образа на улице Окопная и озеро Ключевое в поселке Красный Бор.
На местах будут дежурить спасатели и сотрудники полиции. Представители властей убедительно просят смолян не купаться в состоянии опьянения, подготовиться к обряду и следить за своими детьми, если те примут участие в таинстве.
ИСТОЧНИК KP.RU