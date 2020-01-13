2020-01-13T16:20:24+03:00
Происшествия

В Сафонове водитель колонии подозревается в получении взятки

Сотрудника УФСИН просили пронести на территорию ИК-1 три мобильных телефона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива пресс-службы регионального следственного комитета.Фото: из архива пресс-службы регионального следственного комитета.
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В Сафонове водитель колонии подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. Знакомый одного из осужденных просил сотрудника УФСИН пронести на территорию ИК-1 три мобильных телефона. За "работу" мужчина предлагал заплатить 12 тысяч рублей.

- Коррупционное преступление было выявлено в ходе совместных мероприятий сотрудников региональных управления СК РФ, УМВД России и службы собственной безопасности УФСИН России, - сообщили представители ведомства.

В УФСИН сообщили, что выявить готовящееся преступление помогла активная работа по борьбе "с коррупционными правонарушениями, являющейся неотъемлемой частью работы по противодействию коррупции в уголовно-исполнительной системе".

Ранее "Комсомолка" писала, как смолянка пыталась пронести алкоголь, чтобы отметить годовщину свадьбы с мужем-заключенным. Запрещенную жидкость, перелитую в резиновую перчатку, 40-летняя жительница Гагарина спрятала под одежду, но сотрудники исправительного учреждения ее нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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