13 Янв. 2020 2020-01-13T16:20:24+03:00

Сотрудника УФСИН просили пронести на территорию ИК-1 три мобильных телефона

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В Сафонове водитель колонии подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. Знакомый одного из осужденных просил сотрудника УФСИН пронести на территорию ИК-1 три мобильных телефона. За "работу" мужчина предлагал заплатить 12 тысяч рублей.

- Коррупционное преступление было выявлено в ходе совместных мероприятий сотрудников региональных управления СК РФ, УМВД России и службы собственной безопасности УФСИН России, - сообщили представители ведомства.

В УФСИН сообщили, что выявить готовящееся преступление помогла активная работа по борьбе "с коррупционными правонарушениями, являющейся неотъемлемой частью работы по противодействию коррупции в уголовно-исполнительной системе".

Ранее "Комсомолка" писала, как смолянка пыталась пронести алкоголь, чтобы отметить годовщину свадьбы с мужем-заключенным. Запрещенную жидкость, перелитую в резиновую перчатку, 40-летняя жительница Гагарина спрятала под одежду, но сотрудники исправительного учреждения ее нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU