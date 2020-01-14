14 Янв. 2020 2020-01-14T08:17:31+03:00

Владелец торговой точки уже привлекался к ответственности за продажу запрещенной курительной смеси

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Более 330 упаковок снюса нашли в ТРЦ в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Обнаружить запрещенный табак удалось в ходе рейда правоохранителей и представителей управления Роспотребнадзора.

В пресс-службе отмечают, что в поле зрения владелец торговой точки уже попадал: ранее в павильоне были обнаружены и изъяты 30 упаковок снюса.

Полицейские напоминают: в России запрещена продажа сосательного и жевательного табака. В настоящее время производители научились обходить закон и стали выпускать новый вид никотиносодержащей продукции – бестабачные жевательные и сосательные смеси, содержащие никотин и его производные, которые являются аналогом снюса. На сегодняшний день их оборот не регулируется федеральным законодательством.

Ранее депутаты областной Думы поднимали вопрос о недопустимости реализации никотиносодержащей продукции в регионе. Соответствующий законопроект намерены принять в начале 2020 года.

Глава регионального парламента Игорь Ляхов обратил внимание на серьезный вред, который могут принести снюсы подрастающему поколению, и рекомендовал депутатам провести всю работу в сжатые сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU