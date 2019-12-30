СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-30T15:01:53+03:00

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В Смоленске запретят продажу снюсов, сообщает пресс-служба облдумы. Законопроект о недопустимости реализации никотиносодержащей продукции намерены принять депутаты регионального парламента в начале 2020 года.

Глава облдумы Игорь Ляхов обратил внимание на серьезный вред, который могут принести снюсы подрастающему поколению, и рекомендовал депутатам провести всю работу в сжатые сроки.

– Демография – серьезный вопрос для нашего региона. Сегодня смертность, к большому сожалению, превышает рождаемость. Потребление указанной продукции детьми и молодежью приводит к формированию зависимости к вредоносным веществам и имеет высокий потенциал риска для их здоровья и полноценного развития. С этой бедой надо бороться на всех подступах, - отметил Игорь Ляхов.

Парламентарии единогласно проголосовали за внесение законопроекта об ограничении продажи так называемых снюсов в план предстоящей деятельности. Сообщается, что альтернативные никотиносодержащие продукты могут быть представлены в виде конфет, леденцов, мармелада.

Ранее "КП" рассказывала, что снюс нашли в ларьке у школы в Смоленске. Также некоторое время назад в столице региона поползли слухи об отравлении детей и обнаружении запрещенных веществ в одном из образовательных учреждений. В многочисленных переписках фигурируют, что среди отравившихся детей есть учащиеся 7-й, 26-й и 32-й и они, якобы, госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU