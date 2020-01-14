2020-01-14T08:35:35+03:00
Происшествия

Смолянин едва не погиб на работе

Мужчина проводил сварочные работы на трубе и упал с высоты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Смолянин едва не погиб на рабочем месте: во время проведения сварочных работ он не удержался на трубе и упал с шести метров на бетонный пол. Сварщик получил тяжелые травмы, которые врачи в дальнейшем квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

- В ходе проверки установлено, что во время работ были нарушены требования охраны труда. В настоящее время решается вопрос об уголовном преследовании сотрудников фирмы, отвечавших за безопасность, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее смоленские следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 16 декабря на проспекте Строителей. 30-летняя автоледи на Kia Rio сбила на пешеходном переходе у дома №8 49-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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