Смолянин едва не погиб на работе
Смолянин едва не погиб на рабочем месте: во время проведения сварочных работ он не удержался на трубе и упал с шести метров на бетонный пол. Сварщик получил тяжелые травмы, которые врачи в дальнейшем квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
- В ходе проверки установлено, что во время работ были нарушены требования охраны труда. В настоящее время решается вопрос об уголовном преследовании сотрудников фирмы, отвечавших за безопасность, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее смоленские следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 16 декабря на проспекте Строителей. 30-летняя автоледи на Kia Rio сбила на пешеходном переходе у дома №8 49-летнюю женщину.
ИСТОЧНИК KP.RU