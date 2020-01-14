2020-01-14T09:10:13+03:00
Общество

Под Смоленском инвалиду приходится выживать в нечеловеческих условиях

В доме нет отопления, проводка находится в аварийном состоянии, а на окнах вместо стекол пленка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: onf.ru.Фото: onf.ru.
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Под Смоленском инвалиду третьей группы приходится выживать в нечеловеческих условиях: женщина живет в доме, где нет отопления, проводка находится в аварийном состоянии, а местами на окнах вместо стекол пленка.

- Мы, без всякого преувеличения, ужаснулись поистине нечеловеческим условиям, в которых проживает эта больная женщина. Температура в доме на момент нашей проверки составляла семь градусов тепла, и это при том, что уличная температура была положительной, - рассказал модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Смоленской области Владимир Маненков.

Чтобы не замерзнуть зимой женщина спит в одеже, накрывается большим количеством одеял и "собирает кошек, чтобы они ее согревали своим теплом". А во время дождей дом затапливает.

С 2014 года смолянка обращалась во все инстанции с просьбой улучшить жилищные условия, но все ее обращения остались без внимания. Теперь проблемой займется областная прокуратура: представители фронта написали обращение в ведомство с просьбой дать оценку действиям властей.

Ранее сообщалось, что 74 аварийных барака расселят в Смоленске до 2025 года. По словам сотрудников городской администрации, переселение обойдется в 648 млн. рублей. Согласно графику, в 2020-м новое жилье получат собственники 47 квартир, 2021-м – 36, 2022-м – 122, 2023-м – 182, 2024 – 26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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