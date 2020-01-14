14 Янв. 2020 2020-01-14T09:58:37+03:00

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В Смоленске восемь домов останутся без холодной воды, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. С 10.00 14 января по заявке «Горводоканала» будут отключены ул. Студенческая, д. 6, ул. Большая Краснофлотская, д. 1, ул. Ногина, д. 1, 3, 3а, ул. Бакунина, д. 2б, 2в, 4а.

О времени возобновления подачи воды не сообщается. Коммунальщики обещают бесперебойную работу водовоза. Телефоны для заказа воды: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее жители крупного райцента остались без воды из-за коммунальной аварии. Без воды остались более восьми тысяч вязьмичей. В настоящее время ресурс возвращен потребителям.

ИСТОЧНИК KP.RU