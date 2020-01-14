2020-01-14T09:58:37+03:00
Общество

В Смоленске восемь домов останутся без холодной воды

«Горводоканал» продолжает проводить ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске восемь домов останутся без холодной воды, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. С 10.00 14 января по заявке «Горводоканала» будут отключены ул. Студенческая, д. 6, ул. Большая Краснофлотская, д. 1, ул. Ногина, д. 1, 3, 3а, ул. Бакунина, д. 2б, 2в, 4а.

О времени возобновления подачи воды не сообщается. Коммунальщики обещают бесперебойную работу водовоза. Телефоны для заказа воды: 38-18-50, 70-50-61.

Ранее жители крупного райцента остались без воды из-за коммунальной аварии. Без воды остались более восьми тысяч вязьмичей. В настоящее время ресурс возвращен потребителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске учреждения культуры не прошли проверку на доступность среды
В Смоленске капитально отремонтируют четыре улицы
В Вязьме водитель сбил пенсионерку на переходе и скрылся
В Смоленском регионе МЖД выросло количество несчастных случаев на железной дороге
В Смоленске восемь домов останутся без холодной воды
Под Смоленском инвалиду приходится выживать в нечеловеческих условиях
Смолянин едва не погиб на работе
Более 330 упаковок снюса нашли в ТРЦ в Смоленске
В Смоленске журналисты отметили День российской печати
В Сафонове водитель колонии подозревается в получении взятки
Места для крещенских купаний определили в Смоленске
Больше 8 тысяч жителей Вязьмы остались без холодной воды
Смоленские полицейские активизируют работу по пресечению коррупции
Под Смоленском водитель иномарки сбил косулю и перевернулся в кювете
В Смоленске закрыли новое колесо обозрения
В Смоленске ищут пропавшую машину с водителем
Компания волков и кабанов попала на видео в "Смоленском Поозерье"
В Смоленской области побит рекорд по количеству осадков
Красивые скульптуры из снега украсили один из дворов Смоленска