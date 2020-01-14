В Вязьме водитель сбил пенсионерку на переходе и скрылся

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:41:37+03:00

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Водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе у администрации в центре Вязьмы и скрылся, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Пожилой женщине понадобилась помощь врачей. ДТП произошло около 18.15 13 января в районе дома №2 по ул. 25-го Октября.

- Водитель остановился, вышел, посмотрел и уехал даже, не подойдя к ней. Женщина в возрасте и от шока только запомнила, что машина темная, легковая и госномер. "с 806", и что водитель был одет по форме военного. Она шла по пешеходному переходу и переходила дорогу на сторону Администрации. Ей помогли встать и довели до дома, так как видимых повреждений не было: в состоянии шока у нее ничего не болело. А через несколько часов начались сильные боли, - рассказала Елена Мазурина в паблике "Подслушано | Вязьма" ВКонтакте. - В травме нам оказали помощь и вызвали наряд ДПС. Друзья, я очень вас прошу: если в этот период кто-то что-то видел или есть записи с регистраторов, не оставайтесь равнодушными! Просто эта ситуация может коснутся каждого, - обратилась женщина за помощью.

Ранее смоленские следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло 16 декабря на проспекте Строителей. 30-летняя автоледи на Kia Rio сбила на пешеходном переходе у дома №8 49-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU