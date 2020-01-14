В Смоленске учреждения культуры не прошли проверку на доступность среды
В Смоленске четыре учреждения культуры не прошли проверку на доступность среды: вопросы возникли к камерному театру, планетарию, кинотеатру «Современник» и ДК «Шарм», сообщил официальный представитель прокуратуры региона Александр Боровиков.
- По итогам проверки в 2019 году в названных учреждениях выявлены нарушения требований законодательства «о доступной среде», выражавшиеся в отсутствии тактильно-контрастных указателей на путях движения, двустороннего ограждения пандусов перилами и контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей на входах в здания, - сообщил собеседник издания.
Прокуратурой района внесено четыре представления, которые рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время все нарушения устранены.
Ранее сотрудники прокуратуры инициировали проверку условий жизни смолянки, вынужденной существовать в ужасных условиях. В ее доме холодно, сыро и не безопасно.
ИСТОЧНИК KP.RU