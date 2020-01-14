2020-01-14T14:00:56+03:00
Общество

В Смоленске учреждения культуры не прошли проверку на доступность среды

У ревизоров появились вопросы к камерному театру, планетарию, кинотеатру «Современник» и ДК «Шарм»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Смоленске четыре учреждения культуры не прошли проверку на доступность среды: вопросы возникли к камерному театру, планетарию, кинотеатру «Современник» и ДК «Шарм», сообщил официальный представитель прокуратуры региона Александр Боровиков.

- По итогам проверки в 2019 году в названных учреждениях выявлены нарушения требований законодательства «о доступной среде», выражавшиеся в отсутствии тактильно-контрастных указателей на путях движения, двустороннего ограждения пандусов перилами и контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей на входах в здания, - сообщил собеседник издания.

Прокуратурой района внесено четыре представления, которые рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время все нарушения устранены.

Ранее сотрудники прокуратуры инициировали проверку условий жизни смолянки, вынужденной существовать в ужасных условиях. В ее доме холодно, сыро и не безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске учреждения культуры не прошли проверку на доступность среды
В Смоленске капитально отремонтируют четыре улицы
В Вязьме водитель сбил пенсионерку на переходе и скрылся
В Смоленском регионе МЖД выросло количество несчастных случаев на железной дороге
В Смоленске восемь домов останутся без холодной воды
Под Смоленском инвалиду приходится выживать в нечеловеческих условиях
Смолянин едва не погиб на работе
Более 330 упаковок снюса нашли в ТРЦ в Смоленске
В Смоленске журналисты отметили День российской печати
В Сафонове водитель колонии подозревается в получении взятки
Места для крещенских купаний определили в Смоленске
Больше 8 тысяч жителей Вязьмы остались без холодной воды
Смоленские полицейские активизируют работу по пресечению коррупции
Под Смоленском водитель иномарки сбил косулю и перевернулся в кювете
В Смоленске закрыли новое колесо обозрения
В Смоленске ищут пропавшую машину с водителем
Компания волков и кабанов попала на видео в "Смоленском Поозерье"
В Смоленской области побит рекорд по количеству осадков
Красивые скульптуры из снега украсили один из дворов Смоленска