В колонию Сафонова пытались перекинуть шесть мобильных телефонов

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:07:57+03:00

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В колонию №3 Сафонова неизвестный пытался перекинуть шесть мобильных телефонов, сообщает пресс-служба УФСИН. Четыре сверка с запрещенными предметами сотрудники учреждения обнаружили на территории внутренней запретной зоны. Также внутри находились сим-карты, флешки, гарнитура для наушников и зарядные устройства.

По информацию сотрудников УФСИН, задержать владельца свертков не удалось – после неудачной попытки перебросить телефоны на территорию колонии, он немедленно скрылся на автомобиле.

Ранее "КП" писала, что знакомый одного из осужденных просил сотрудника УФСИН пронести на территорию ИК-1 три мобильных телефона. За "работу" мужчина предлагал заплатить 12 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU