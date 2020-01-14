14 Янв. 2020 2020-01-14T17:03:29+03:00

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Стеллы туристической навигации появятся в Смоленске, сообщают работники парка. Восемь новых указателей будут установлены уже весной. По мнению руководства ЦПКиО, они помогут гостям из других регионов лучше ориентироваться в центральной части города.

Ранее новое колесо обозрения прекратило работу. Отмечалось, что аттракцион простоит без работы до весны. Владельцы карусели говорят, что приостановление работы карусели - плановое мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU