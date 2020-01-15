В Смоленске на четыре дня ограничат движение на улице Попова

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:17:16+03:00

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В Смоленске на четыре дня - с 15 по 18 января - ограничат движение транспорта на улице Попова, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. В районе дома 42/1 пройдут работы по установке антиобледенительной системы. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к изменениям и заранее продумать маршруты движения.

Ранее стало известно, что в Смоленске в 2020 году капитально отремонтируют четыре улицы - работы пройдут на Попова, Мало-Краснофлотской, Кутузова и Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU