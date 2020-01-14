14 Янв. 2020 2020-01-14T13:22:50+03:00

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В Смоленске капитально отремонтируют четыре улицы, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на рабочую встречу губернатора Алексея Островского и главы областного центра Андрея Борисова. В 2020 году работы пройдут на Попова, Мало-Краснофлотской, Кутузова и Николаева.

- На эти цели будет направлено свыше 660 млн рублей, - сказал Андрей Борисов. - В настоящее время мы согласовываем графики проведения работ с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, ответственными за замену коммуникаций, которая будет проходить на улицах Попова и Николаева.

Ремонт улицы Николаева неоднократно обсуждался властями, в том числе, и с участием общественности. Активисты предложили сохранить деревья, оградить трамвайные пути бордюрным камнем и построить велотротуар.

Согласно планам, на проезжей части улицы заменят коммуникации, асфальт и трамвайные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU