В Смоленске демонтируют незаконные гаражи у школы

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:07:08+03:00

Конструкции у образовательного учреждения уже попадали в поле зрения сотрудников администрации

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В Смоленске демонтируют семь незаконных гаражей у 17-й школы. От собственников потребовали демонтировать конструкции до 23 января, сообщает городская администрация.

Ранее гаражи у образовательного учреждения уже попадали в поле зрения властей: весной 2019 года предупреждения получили владельцы 14 строений.

Между тем, ранее стало известно, что на улице Попова на на четыре дня ограничат движение транспорта. В Промышленном районе города пройдут работы по установке антиобледенительной системы

ИСТОЧНИК KP.RU