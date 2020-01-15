2020-01-15T09:35:48+03:00
Происшествия

Утром в Смоленске на "зебре" сбили девушку

Пострадавшей понадобилась помощь врачей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: из архива отдела пропаганды областного УГИБДД.Фото: из архива отдела пропаганды областного УГИБДД.
Изменить размер текста:

В Смоленске на пешеходном переходе в Серебрянке сбили молодую девушку, сообщают очевидцы. ДТП произошло в 08.30 15 января.

По словам автомобилистов, пострадавшей понадобилась помощь врачей. О характере травм не сообщается. На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Вязьме водитель сбил пенсионерку на переходе и скрылся.

- Водитель остановился, вышел, посмотрел и уехал даже, не подойдя к ней. Женщина в возрасте и от шока только запомнила, что машина темная, легковая и госномер. "с 806", и что водитель был одет по форме военного, - написали близкие пострадавшей в соцсетях с просьбой помочь найти виновника аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Утром в Смоленске на "зебре" сбили девушку
В Смоленске демонтируют незаконные гаражи у школы
В Смоленске на четыре дня ограничат движение на улице Попова
Стеллы туристической навигации появятся в Смоленске
В колонию Сафонова пытались перекинуть шесть мобильных телефонов
В Смоленске учреждения культуры не прошли проверку на доступность среды
В Смоленске капитально отремонтируют четыре улицы
Под Смоленском лихач в форме сбил пенсионерку на переходе и скрылся
В Смоленском регионе МЖД выросло количество несчастных случаев на железной дороге
В Смоленске восемь домов останутся без холодной воды
Под Смоленском инвалиду приходится выживать в нечеловеческих условиях
Смолянин едва не погиб на работе
Более 330 упаковок снюса нашли в ТРЦ в Смоленске
В Смоленске журналисты отметили День российской печати
В Сафонове водитель колонии подозревается в получении взятки
Места для крещенских купаний определили в Смоленске
Больше 8 тысяч жителей Вязьмы остались без холодной воды
Смоленские полицейские активизируют работу по пресечению коррупции
Под Смоленском водитель иномарки сбил косулю и перевернулся в кювете
В Смоленске закрыли новое колесо обозрения
В Смоленске ищут пропавшую машину с водителем
Компания волков и кабанов попала на видео в "Смоленском Поозерье"
В Смоленской области побит рекорд по количеству осадков
Красивые скульптуры из снега украсили один из дворов Смоленска