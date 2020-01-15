Утром в Смоленске на "зебре" сбили девушку

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:35:48+03:00

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В Смоленске на пешеходном переходе в Серебрянке сбили молодую девушку, сообщают очевидцы. ДТП произошло в 08.30 15 января.

По словам автомобилистов, пострадавшей понадобилась помощь врачей. О характере травм не сообщается. На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Вязьме водитель сбил пенсионерку на переходе и скрылся.

- Водитель остановился, вышел, посмотрел и уехал даже, не подойдя к ней. Женщина в возрасте и от шока только запомнила, что машина темная, легковая и госномер. "с 806", и что водитель был одет по форме военного, - написали близкие пострадавшей в соцсетях с просьбой помочь найти виновника аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU