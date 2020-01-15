В Смоленске автовор украл из машины барсетку и воспользовался картой

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:57:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске автовор украл из машины барсетку и воспользовался банковской картой, сняв с нее 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД. Инцидент произошел в Ленинском районе Смоленска.

- Полицейские после ряда оперативных мероприятий вышли на след подозреваемого. Им оказался 29-летний смолянин. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что получил доступ к карте, так как в барсетке вместе с ней был пин-код. К моменту задержания деньги подозреваемый успел потратить, - рассказали в полиции.

Ранее "КП" сообщала, что 19-летний парень подозревается в краже денег из павильона под Смоленском. Молодой человек залез в магазин через форточку и забрал кассу, в которой находились 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU