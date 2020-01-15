2020-01-15T14:15:01+03:00
Происшествия

Под Смоленском главный бухгалтер УК подозревается в присвоении денег

Женщина больше трех лет переводила деньги на свои карты и знакомых
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива регионального следственного управления.Фото: из архива регионального следственного управления.
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В Смоленской области главный бухгалтер УК подозревается в присвоении денег, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 29-летняя женщина больше трех лет - с апреля 2016 года по сентябрь 2019 года - переводила деньги на свои карты и знакомых. Сумма ущерба оценивается в более 2,5 млн рублей.

- Похищенными средствами подозреваемая распорядилась по собственному усмотрению, - сообщили в полиции. - Следователи муниципального отдела "Руднянский" возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Между тем, сотрудники прокуратуры проверяют условия жизни инвалида, проживающей в нечеловеческих условиях в Смоленском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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