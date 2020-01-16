Смолянка завоевала два олимпийских "серебра" в Швейцарии
Смоленская биатлонистка Анастасия Зенова завоевала две серебряные медали на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, сообщает пресс-служба администрации региона. Анастасия Зенова стала второй в смешанной эстафете (двое юношей, двое девушек) и женском спринте.
Отмечается, что в III зимних юношеских Олимпийских играх принимают участие более 1,8 тысячи спортсменов в возрасте 14-18 лет из более 70 стран. В состав российской делегации вошли 104 спортсмена из 20 регионов страны, в том числе биатлонисты Смоленской области – Моренков Роман (спортивная школа № 4, город Смоленск) и Зенова Анастасия (Гагаринская спортивная школа, город Гагарин).
Ранее стало известно, что в Смоленске откроют для соревнований стадион «Крылья Советов». Первый турнир пройдет в апреле 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU