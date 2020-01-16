В Смоленске предлагают убрать поворот налево на улице 25 Сентября
В Смоленске активисты предлагают отменить поворот налево на улице 25 Сентября. Речь идет о запрете маневра с трамвайных путей в сторону ТРЦ "Макси".
- Мы не раз обращали внимание, что вы крайне недовольны сложившейся ситуацией на ул. 25 Сентября при повороте к ТРЦ "Макси", - пишут администраторы группы "Смоленский транспорт" ВКонтакте. - Внештатный советник главы города Евгений Плёнкин, собирается вынести этот вопрос на обсуждение комиссии по безопасности движения. Мы видим следующее решение: запретить поворот налево с трамвайных путей путём размещения знаков 5.15. Водители трамваев, просим вас разъяснить что вас не устраивает в текущем положении дел, как часто происходят проблемные ситуации.
Свое мнение администраторы предлагают высказывать в комментариях или через личные сообщения, если требуется анонимность.
Ранее в Смоленске убрали мешающий пешеходам дорожный знак. Щит ранее был установлен посередине пешеходной дорожки.
ИСТОЧНИК KP.RU