2020-01-16T11:58:24+03:00
Общество

В Смоленске предлагают убрать поворот налево на улице 25 Сентября

Активисты намерены обсудить ситуацию с городскими властями
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске активисты предлагают отменить поворот налево на улице 25 Сентября. Речь идет о запрете маневра с трамвайных путей в сторону ТРЦ "Макси".

- Мы не раз обращали внимание, что вы крайне недовольны сложившейся ситуацией на ул. 25 Сентября при повороте к ТРЦ "Макси", - пишут администраторы группы "Смоленский транспорт" ВКонтакте. - Внештатный советник главы города Евгений Плёнкин, собирается вынести этот вопрос на обсуждение комиссии по безопасности движения. Мы видим следующее решение: запретить поворот налево с трамвайных путей путём размещения знаков 5.15. Водители трамваев, просим вас разъяснить что вас не устраивает в текущем положении дел, как часто происходят проблемные ситуации.

Свое мнение администраторы предлагают высказывать в комментариях или через личные сообщения, если требуется анонимность.

Ранее в Смоленске убрали мешающий пешеходам дорожный знак. Щит ранее был установлен посередине пешеходной дорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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