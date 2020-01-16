2020-01-16T13:16:08+03:00
Общество

Смоленские школы получили девять новых автобусов

Транспорт заменил машины, вышедшие из строя
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива администрации региона.Фото: из архива администрации региона.
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Смоленские школы получили девять новых автобусов. Тожественная церемония вручения ключей прошла на площадке у Громовой башни в столице региона с участием губернатора Алексея Островского.

В пресс-службе областной администрации отмечают, что автобусы заменят машины, которые уже вышли из строя. Транспорт могут перевозить до 22 учеников.

По данным областной администрации, на балансе образовательных организаций региона находится более двухсот автобусов. За последние годы на федеральные средства были куплены 140 машин, оснащенных тахографами, системой ГЛОНАСС.

Ранее в Смоленске построили новые спортплощадки: детский игровой комплекс оборудован у дома №10а по улице Соколовского. У школ №11, 12, 37 появились воркаут-зоны. Также спортивные снаряды и уличные брусья установлены во дворе дома 56 на улице 25 Сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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