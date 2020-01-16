В Смоленске показали облик горнолыжного комплекса у крепостной стены

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:24:53+03:00

Трассу планируют расположить на склонах у башен «Авраамиевские ворота» и «Орёл»

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В Смоленске представители Международной школы дизайна архитектурно-исторической среды показали облик горнолыжного комплекса у крепостной стены. Планируется, что спортивный объект расположится на склонах у башен «Авраамиевские ворота» и «Орёл».

Сотрудники городской администрации заверяют, что вмешательства в историческую среду не потребуется.

- Все проектируемые формы: мост, кафе, конструкция, завершающая вело-горнолыжные маршруты, - расположены так, чтобы полностью выполнять свою функцию и не закрывать виды на Смоленскую крепостную стену, стоящую на вершине склона, - рассказали представители властей.

Ранее стало известно, что Смоленск получит 1,3 млрд рублей на реставрацию крепостной стены. Администрации области подтвердили выделение средств. Первый транш в размере 100 млн рублей будет направлен уже до конца нынешней недели.

ИСТОЧНИК KP.RU